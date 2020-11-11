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Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль

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Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль
Головним завданням сьогодні є зменшення потоку людей.

Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас завдання не зупинити присутність людей у розважальних закладах, закладах харчування. Завдання - зменшити потоки людей в метро, ​​маршрутних таксі, на транспорті, зменшити контакти. Для того, щоб зупинити зростання захворювання в країні. Тому що, якщо нічого не робити, вже 10-15 грудня медична система не зможе прийняти жодної людини. В сьогоднішній ситуації, якщо нічого не робити, місць не буде навіть в коридорах", - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що на вихідних днях потрібно зменшити потоки людей, це першочергове завдання.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Закономерно. У вас же асфальт на первом месте, а не обеспечение больниц.
    Скорее всего, и асфальта нормального не будет.
  • Старый зольдат
    Так вы же, падлы, ни чего и не делали. Только КРАЛИ, КРАЛИ, КРАЛИ, КРАЛИ!
  • Ptyburdukov
    «Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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