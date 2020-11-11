Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль
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Головним завданням сьогодні є зменшення потоку людей.
Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас завдання не зупинити присутність людей у розважальних закладах, закладах харчування. Завдання - зменшити потоки людей в метро, маршрутних таксі, на транспорті, зменшити контакти. Для того, щоб зупинити зростання захворювання в країні. Тому що, якщо нічого не робити, вже 10-15 грудня медична система не зможе прийняти жодної людини. В сьогоднішній ситуації, якщо нічого не робити, місць не буде навіть в коридорах", - підкреслив Шмигаль.
Прем'єр-міністр зазначив, що на вихідних днях потрібно зменшити потоки людей, це першочергове завдання.