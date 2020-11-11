Кабмін повернув загальнонаціональний карантин: зон більше не буде

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень в Україні через коронавірус. Прийнято постанову МОЗ.

Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні на засіданні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Забороняють масові заходи за участю більш як 20 осіб, заповненість понад 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті. Заборона дискотек, закладів харчування з організацією дозвілля, роботу після 22:00 до 7:00 ресторанів і кафе; планових госпіталізацій.

При цьому повністю забороняється проведення дискотек, робота нічних клубів та розважальних закладів, діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля - ресторанів, кафе, барів, закусочних.

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Під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.

Заборонено роботу після 22 до 7:00 кафе і ресторанів, крім адресної доставки та замовлення на винос.

Розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування можливо лише на відстані менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше 4 осіб за столом без урахування дітей віком до 18 років.

Крім того, відвідувачі повинні заходити в заклад і пересуватися по ньому з одягненими засобами індивідуального захисту, які прикривають рот і ніс.

Також вводиться час для пенсіонерів. Він буде діяти з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади і т.д.

В Україні також ввели карантин вихідного дня. Вводиться жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, тобто кожен уїк-енд.

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