Транспорт на період карантину вихідного дня не зупинятимуть, - Криклій
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Транспорт на період загальнодержавного карантину буде перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, на час карантину вихідного дня робота транспорту не буде зупинятися.
"Автотранспорт, в тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї і залізниця будуть перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення", - заявив він.
Міністр також підкреслив, що внутрішні авіаперевезення обмежувати не планують.