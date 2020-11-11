Кабмін погодив призначення глав ОДА Миколаївської, Одеської та Сумської областей

Кабінет міністрів України погодив призначення глав Миколаївської, Одеської і Сумської обласних державних адміністрацій.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.

Головою Миколаївської ОДА буде призначено Віталія Кіма, головою Одеської ОДА - Сергія Гриневецького, головою Сумської ОДА - Василя Хому.

Бізнесмен Кім раніше був головою виборчого штабу партії "Слуга народу" в Миколаївській області.

Гриневецький є колишнім депутатом Верховної Ради кількох скликань, а також був головою Одеської ОДА в 1998-2005 роках.

Хома раніше був заступником голови Харківської ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП планує призначити главою Одеської ОДА людину Кауфмана Гриневецького, - "слуга народу" Дубінський

Раніше про призначення людини Кауфмана Гриневецького писав "слуга народу" Олександр Дубінський.