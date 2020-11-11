Кабмін погодив призначення глав ОДА Миколаївської, Одеської та Сумської областей
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Кабінет міністрів України погодив призначення глав Миколаївської, Одеської і Сумської обласних державних адміністрацій.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.
Головою Миколаївської ОДА буде призначено Віталія Кіма, головою Одеської ОДА - Сергія Гриневецького, головою Сумської ОДА - Василя Хому.
Бізнесмен Кім раніше був головою виборчого штабу партії "Слуга народу" в Миколаївській області.
Гриневецький є колишнім депутатом Верховної Ради кількох скликань, а також був головою Одеської ОДА в 1998-2005 роках.
Хома раніше був заступником голови Харківської ОДА.
Раніше про призначення людини Кауфмана Гриневецького писав "слуга народу" Олександр Дубінський.