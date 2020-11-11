Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається"

Спікер підконтрольного Росії "парламенту" Криму Володимир Константінов сказав, що жителям півострова слід "забути" про постачання дніпровської води Північно-Кримським каналом.

Він вважає, що технічно зараз неможливо, а також висловив побоювання щодо якості цієї води і політики ціноутворення на неї, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Відкриття Північно-Кримського каналу нереальне в принципі. Поясню причину. По-перше, ситуація з Україною настільки складна і важка, що сьогодні - це не можливо. Це питання обговорювати навіть ні з ким! Якщо припустити гіпотетично, що це завдання буде вирішено, то вони мінятимуть ціну на воду по три рази на день. Друге важливе питання - якість цієї води. Просто відкрити шлюзи і пустити її в Крим вже не є можливим. Потрібні колосальні кошти на відновлення каналу. Не можна ж просто воду лити. Вона ж вся буде йти в землю. Так у сучасному світі вже ніхто не працює. А хто вам сказав, що вони не отруять цю воду, і скажуть, що ми самі це зробили. Поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається - це питання треба забути", - вважає він.

На думку Константінова, Криму потрібно йти шляхом, який, як він висловився, "визначено президентом Росії".

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.