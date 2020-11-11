Для проведення масового тестування на COVID-19 в Україні необхідно 120 млрд грн, - Степанов

Україна не проводить масове тестування на COVID-19 за прикладом Словаччини, оскільки це занадто дорого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Що стосується масового тестування. На 40-мільйонну країну провести масове тестування - це, ви собі просто уявіть. Якщо говорити про Словаччину, то вони задіяли всіх без винятку військових, поліцейських, медичних працівників... Крім того, експрес-тести в кращому випадку дають до 60% збігів із позитивними ПЛР-тестуваннями", - зазначив Степанов.

Крім того, за словами глави МОЗ, закупівля 40 млн тестів коштує 120 млрд гривень.

Водночас прем'єр-міністр Шмигаль зазначив, що Україна закупить близько 6 млн експрес-тестів.

"Для порівняння, Словаччина використовувала 1,3 млн тестів", - додав він.

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