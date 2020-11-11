Київ не заперечує проти закриття торгових представництв Росії в Україні, адже угоду про них розірвано ще в серпні, - Кулеба

Офіційний Київ не заперечує проти того, щоб Росія ліквідувала свої торгові представництва в Україні.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Україна з ініціативи МЗС розірвала російсько-українську угоду про торговельні представництва ще три місяці тому. Але ми не проти, що Росія їх закрила і для себе", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що уряд Росії вирішив ліквідувати торговельні представництва в Україні та Литві.

Російська сторона заявила, що пішла на таке рішення через прийняття українським урядом в серпні постанови, яка припиняє дію міжурядової угоди з Росією про торгові представництва на територіях обох держав.

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