Від початку епідсезону від грипу в Україні вакцинувалося 50 тис. осіб

Від початку епідемічного сезону проти грипу в Україні провакцинували 50 143 особи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"За 45 тижнів по Україні (2-8 листопада - ред.) інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ по Україні становить 433,1 на 100 тис. населення, що на 10,3% менше епідемічного порогу. За тиждень проти грипу щеплено 20 468 осіб. Циркуляції вірусів грипу не зареєстровано", - сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

За даними ЦГЗ, з 28 вересня по 8 листопада на грип перехворіло 2,4% населення країни, госпіталізовано 1,5% хворих, з них 5 524 - діти до 17 років. Летальних випадків немає.

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