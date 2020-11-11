Родини Героїв Небесної Сотні звернулися до Зеленського та Сухачова через недовіру до конкурсу на посаду голови управління ДБР у справах Майдану

Громадські організації звернулися до в.о. глави ДБР Олексія Сухачова і президента Володимира Зеленського із заявою про недовіру до проведеного конкурсу на посаду голови управління ДБР у справах Майдану.

Про це йдеться в спільній заяві ГО "Родини Героїв Небесної Сотні", "Адвокатська дорадчих група" і "Хімічні та токсикологічні отруєння в Україні", передає Цензор.НЕТ.

"Як нам стало відомо, після проведення конкурсу на посаду керівника управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань переможцем визначено Тарасюка Анатолія Васильовича. Вважаємо, що результати цього так званого конкурсу були визначені заздалегідь з метою отримати "ручного" наглядача, а не незалежного і ефективного керівника управління розслідувань у справах Майдану", - йдеться в заяві.

У заяві наголошується, що результати попереднього конкурсного відбору були анульовані без будь-яких пояснень, а інформації про учасників нового конкурсу немає, що не дозволяє провести їх перевірку на доброчесності.

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Громадські організації вимагають провести повторний конкурс і опублікувати на офіційному сайті ДБР складу конкурсної комісії, всі протоколи засідань конкурсної комісії, перелік кандидатів, які подали документи, перелік кандидатів, допущених до участі в конкурсі, інформацію про кандидатів, забезпечити доступ ЗМІ і громадськості до проведення конкурсу.

Далі наводимо повний текст заяви:

В.о. директора Державного бюро розслідувань

Сухачеву Олексію Олександровичу

До відома Президенту України

Володимиру Зеленському

ЗАЯВА ПРО НЕДОВІРУ ДО ПРОВЕДЕНОГО КОНКУРСУ НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА УПРАВЛІННЯ ДБР У СПРАВАХ МАЙДАНУ

Як нам стало відомо, після проведення конкурсу на посаду керівника управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань переможцем визначено Тарасюка Анатолія Васильовича. Вважаємо, що результати цього так званого конкурсу були визначені заздалегідь з метою отримати "ручного" наглядача, а не незалежного і ефективного керівника управління розслідувань у справах Майдану.

Потерпілі у справах Майдану їхні представники і громадськість занепокоєні маніпуляціями, які відбуваються навколо цього конкурсу і його непрозорістю.

Під час проведення конкурсу на цю саму посаду 17 вересня 2020 р. на відкритих слуханнях Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності на тему "Діяльність Державного бюро розслідувань, стан виконання покладених на Державне бюро розслідувань завдань та додержання ним законодавства, прав і свобод громадянина" було звернуто увагу на порушення закону про ДБР і порушення антикорупційної програми ДБР під час проведення конкурсів на посади, зокрема і керівні, в Державному бюро розслідувань.

Згідно із Законом України "Про Державне бюро розслідувань", проведення конкурсів на посади в ДБР має бути відкритим. Відкритий конкурс передбачає публікацію протоколів засідань конкурсної комісії, переліку кандидатів, які беруть участь у конкурсі, інформації про проходження етапів конкурсу, інформації про переможців.

В антикорупційній програмі ДБР на 2020 р., затвердженій наказом директора Державного бюро розслідувань від 26.12.2019, прямо вказано, що засідання конкурсних комісій є відкритими для представників ЗМІ й журналістів, що забезпечується відео- та аудіофіксація і онлайн-трансляція засідань конкурсної комісії на офіційних вебсайтах КМУ та ДБР. Крім того, конкурси проводяться відкрито з обов’язковим інформуванням громадськості про вакантні посади, вимоги до кандидатів, процедуру, етапи та строки проведення конкурсу, принципи й умови добору кандидатів, перебіг проведення конкурсу та його результати на офіційному вебсайті – як зовнішніх, так і внутрішніх комісій.

Активна участь громадськості і увага журналістів, онлайн трансляція дозволила тоді провести чесний конкурс (22.09.2020, 2.10.2020).

До участі в деяких засіданнях конкурсної комісії були залучені в якості спостерігачів керівник ГО Родина Героїв Небесної Сотні Юрій Аксенин і керівник громадської організації "Хімічні та токсикологічні отруєння в Україні" Ігор Демчишин.

Всі, хто спостерігав за перебігом конкурсу, міг переконатись що в фінал вийшло три найсильніших кандидати:

- Віталій Драгунов - був керівником відділу по насильницьких злочинах в ДСР

- Роман Крупка - працював з економічними злочинами в ДСР

- Олег Пересада - керував слідчою групою по розслідуванню вбивства пасажирів MH17, працював в департаменті, що розслідує злочини агресії.

Проте без пояснення причин після заміни в.о. директора ДБР на Сухачева О.О., результати конкурсу анулюються і жоден із кандидатів не обирається і не призначається на посаду.

В цьому ми вбачаємо незаконне втручання в проведення конкурсу, ручне керування комісією і протиправний вплив на результати конкусу. Відповіді на запит щодо причин і законодавчих підстав визнання конкурсу таким, що не відбувся, а також відповідний протокол конкурсної комісії ДБР не надає.

Оголошується новий конкурс на посаду керівника і на посаду заступника управління у справах Майдану, де знову серед вимог до кандидатів не зазначено ні обов’язковою, ні бажаною умовою (перевагою) досвід розслідування чи процесуального керівництва в справах Євромайдану. При цьому знову ні громадськість ні потерпілі не володіють інформацією про кандидатів, необхідною для перевірки їх доброчесності.

Тобто вимоги громадськості не виконані.

Очевидно, що єдиною метою оголошення нового конкурсу є просування конкретного кандидата новим в.о., який не міг це зробити в минулому конкурсі.

Онлайн-трансляція засідань конкурсної комісії дозволяє побачити, що нові кандидати слабші за фіналістів минулого конкурсу, частина з яких знову приймає участь в конкурсі.

на підставі викладеного.

ВИМАГАЄМО:

Провести повторні конкурси на посаду керівника управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, та на посаду заступника керівника управління.

У вимогах до кандидатів передбачити обов’язковою умовою, або перевагою досвід розслідування чи процесуального керівництва в справах Євромайдану

Опублікувати на офіційному веб-сайті ДБР склад конкурсної комісії, усі протоколи засідань конкурсної комісії, перелік кандидатів, які подали документи, перелік кандидатів, які допущені до участі в конкурсі, інформацію про кандидатів, щодо попереднього місця роботи, забезпечити доступ ЗМІ та громадськості до проведення конкурсу через онлайн-трансляції засідань конкурсної комісії.

#КонкурсДБР #СправиМайдану

Громадська Організація "Родина Героїв Небесної Сотні"

ГО Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel

ГО Хімічні та токсикологічні отруєння в Україні









