Мінреінтеграції про ситуацію з коронавірусом в окупованому Криму: Людей ховають таємно, в пакетах, не з тими діагнозами

Ситуація з коронавірусом COVID-19 в окупованому Криму дуже складна, людей таємно ховають з неправильними діагнозами, і Росія приховує інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив заступник міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко.

"За нашими даними, ситуація дуже важка, ми спілкуємося з правозахисниками, які там працюють, з представниками Меджлісу, у нас є дані розвідки. Я не готовий зараз говорити про точну кількість хворих, але ми точно знаємо, що ті цифри, які озвучуються Російською Федерацією, в кілька разів занижені, не думаю, що нам варто спекулювати в даному випадку. Я б не хотів називати конкретні цифри, це буде неправильно з мого боку", - сказав заступник міністра.

За даними Яременка, влади Росії свідомо допускає поширення хвороби.

Також читайте: Степанов на засіданні Кабміну зривався на крик і грюкав по столу: Не дай Боже побачити неприйняття хворих і їхню смерть на сходах

"Ми можемо оцінювати порядки, але не давати конкретні цифри, думаю, що і Росія їх насправді не знає, тому що вони стимулюють людей до того, щоб не дотримуватися карантинні обмеження, щоб захворювання поширювалося якомога швидше", - сказав Яременко.

За словами чиновника, померлих ховають таємно, родичам не дозволяють попрощатися з покійними.

"Ми знаємо, що ліжок не вистачає, це те, про що нам розповідають люди з окупованих територій, що людей ховають не з тими діагнозами, таємно, часто не дозволяють родичам навіть попрощатися, ховають в целофанових пакетах спеціальних. Ситуація дуже гостра", - сказав Яременко.