Командування ОС відпрацьовує оборонні та контрнаступальні операції за стандартами НАТО, - Наєв

У командуванні Об'єднаних сил Збройних Сил України тривають заходи колективної підготовки. Зараз особовий склад Командування нарощує здатності і злагодженість у роботі під час командно-штабних тренувань.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування об'єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці відпрацьовують питання управління угрупованнями військ (сил) під час оборонних операцій з проведенням контрнаступів на напрямках вторгнення противника, і виконують завдання зі стабілізації обстановки у смугах відповідальності", - зазначив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомив командувач, за результатами проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020", структурні підрозділи Командування продемонстрували професіоналізм та належний рівень виконання службових обов'язків за призначенням, зокрема, з відпрацюванням процесів за стандартами НАТО.

"Командування продовжує нарощувати можливості в новій J-структурі, що ідентична прийнятій у збройних силах країн-членів Північноатлантичного альянсу. Надалі це дасть нам змогу організувати плідну взаємодію з підрозділами країн-партнерів НАТО і бути взаємосумісними на одному полі бою", - зазначив Наєв.









