Кабмін визначив умови для роботи закладів під час карантину в будні дні: 50% заповненості місць у кінотеатрах і не більше 20 осіб на заході

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу визначив умови для роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, спортзалів, готелів в умовах карантину в будні дні.

Як повідомив у ході засідання міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на території України в будні дні встановлюються обмеження, визначені для "помаранчевої" карантинної зони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, повністю забороняється проведення дискотек, робота розважальних закладів та нічних клубів, а також діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Продовжать діяти обмеження часу роботи кафе, ресторанів, барів та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00, крім адресної доставки та обслуговування на винос.

Крім того, в закладах громадського харчування встановлюється обмеження на розміщення відвідувачів у залі: відстань між столами - не менше двох метрів, не більше чотирьох чоловік за столом без урахування дітей до 18 років. Вхід і переміщення по закладу дозволяється лише в засобах індивідуального захисту, що закривають ніс і рот.

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На території України на період дії карантину буде заборонено проведення масових культурних, зокрема концертних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів, за участю більше 20 осіб. Аналогічне обмеження за кількістю до 20 осіб встановлено і для відвідування навчальних закладів групами.

"У разі проведення масових заходів до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками дистанції щонайменше 1,5 м, окрім проведення офіційних спортивних заходів, включених до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, і матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов'язкового щоденного контролю здоров'я учасників", - сказав Степанов.

Встановлюються також обмеження в будні дні для спортзалів і фітнес-центрів - не більше однієї людини на 20 кв. м приміщення. Аналогічні вимоги і до роботи музеїв.

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Кінотеатри та театри можуть продовжувати роботу в будні дні за умови заповнювання кожного із залів не більше ніж на 50%.

Забороняється також діяльність суб'єктів, що надають послуги розміщення, крім готелів і закладів, що надають соціальні послуги.

Як повідомлялося, в Україні з 14 по 30 листопада встановлюється режим карантину вихідного дня.