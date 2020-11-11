Запровадження "карантину вихідного дня": очільник МКІП Ткаченко закликав Кабмін розробити механізм компенсацій закладам культури

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав уряд спільно напрацювати механізм компенсацій закладам культури, по яких "вдарить" карантин вихідного дня.

Про це очільник МКІП сказав на черговому засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже сподіваюся, що ми проведемо конструктивну дискусію стосовно компенсацій закладам культури для того, щоб їх підтримати, і напрацюємо ефективні рішення, які можна втілити у життя", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що загалом розуміє необхідність карантину та сприймає це рішення.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав пропозицію Ткаченка про необхідність конструктивного діалогу. "Підтримка бізнесу - я у вступному слові (на початку засідання уряду - ред.) такі обіцянки дав, тому маємо докласти усіх зусиль, щоб люди, працівники залишалися оформленими на роботі і отримували кошти і щоб бізнес лишився на плаву, в економічній структурі України, тож будемо вести діалог і робити все необхідне для цього", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, уряд на засіданні 11 листопада підтримав ініціативу МОЗ щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 до 30 листопада 2020 року.

Крім того, Кабмін повернув загальнонаціональний карантин: зон більше не буде.

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