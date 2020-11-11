На Закарпатті чиновники Держгеокадастру роздали понад 200 га землі, скориставшись відрядженням керівництва, - очільник ОДА Петров

Очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров звернувся в прокуратуру у зв'язку із застосуванням масштабної схеми відчуження понад 200 га земель області підставним особам.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Пост - офіційне звернення до Закарпатської обласної прокуратури. У ці хвилини проходить засідання КМУ, ініційоване головою Держгеокадастру Романом Лещенком, на якому розглядається передача об'єднаним територіальним громадам земель державної власності ... Скориставшись відрядженням керівництва управління Держгеокадастру до Києва, окремі негідники-чиновники з числа колишніх начальників цього відомства вдалися до відчайдушних кроків. Застосували масштабну схему відчуження понад 200 га закарпатських земель підставним особам, переважно з-за меж області", - написав Петров.

Він звернувся до правоохоронців області з вимогою миттєво відреагувати на ці факти.

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"Найскандальніша земельна афера року має стати масштабною кримінальною справою останніх років", - додав він.

Як повідомив у Telegram блогер Віталій Глагола, "на Закарпатті нещодавно призначили нового начальника управління Держгеокадастру Івана Завальнюка і його заступника Івана Голуба. Минулого тижня їх терміново викликали до Києва у відрядження, і в.о. на кілька днів поставили якогось Богдана Хранюка. Чоловік не розгубився - за два дні на посаді, 5-6 листопада, новоспечений в.о. встиг роздати понад 200 га землі. Землі зокрема роздавали на піджаків з інших областей України, а заяви про виділення землі були миттєво розглянуті: вчора подав заяву - сьогодні отримав гектари", - повідомив блогер.

За його даними, чиновник встиг роздати землі в шести районах Закарпаття.

"60 га в самому Виноградові (землі колишнього радгоспу заводу "Виноградівський"), 40 га в Берегівському районі (села Бене, Четфалва, Гать, Мужієво), в Ужгородському (села Кибляри, Ірлява) в Рахівському - смт. Ясіня, а також у Тячівському та Мукачівському районах"- повідомив Глагола.

Також за його словами, в Закарпатському управлінні Держгеокадастру сьогодні планувалася роздача земель на полонині Руній.

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