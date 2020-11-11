Виші готові приймати на навчання громадян Білорусі, - Міносвіти
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
"Беручи до уваги численні звернення громадян Республіки Білорусь, повідомляємо, що охочі здобувати вищу освіту в Україні мають можливість вступити до закладів освіти на навчання за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії за спеціальностями відповідних галузей знань", - йдеться в повідомленні.
У 2020 році прийом іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється до закладів вищої освіти, які мають чинні ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з можливістю підготовки іноземців за відповідними спеціальностями або мають акредитовані освітні програми.
Для зарахування до закладів вищої освіти у 2020-2021 навчальному році необхідно подати документи не пізніше 15 грудня.
Документи про освіту, видані в Білорусі, на підставі яких відбуватиметься вступ, можуть бути подані без проставлення на них апостилю для подальшого їх визнання в Україні.