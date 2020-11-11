Опозиція Вірменії вимагає відставки Пашиняна до опівночі 11 листопада. Влада заявляє, що не допустить перевороту
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Пропонуємо наступний варіант: сьогодні до 24:00 даємо Пашиняну час для відставки і до 24:00 час для проведення засідання парламенту", - сказав на мітингу опозиції біля будівлі парламенту країни представник партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян.
Він додав, що, якщо ця вимога не буде виконана, то опозиція 12 листопада вирішить питання "усунення Пашиняна і його політичної команди від влади".
Він зазначив, що "партії "Процвітаюча Вірменія" і "Світла Вірменія" зібрали необхідну кількість підписів для проведення позачергового засідання парламенту. У порядку денному засідання - відставка Пашиняна".
Він висловив надію, що депутати правлячої фракції "Мій крок" (88 депутатів) прийдуть в парламент, без присутності яких засідання не може відбутися.
У свою чергу уряд Вірменії вживатиме всі передбачені законом заходи, щоб не дати "злочинним елементам" прийти до влади на хвилі суспільного невдоволення угодою про припинення конфлікту в Карабаху.
Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Вірменії Едуард Агаджанян.
"Ми не дозволимо злочинним елементам захопити владу, і застосуємо для цього всі передбачені законом заходи. Не сумнівайтеся", - написав Агаджанян.
За його словами, "влада не дозволить деяким підозрілим елементам скористатися моментом і висунути реваншистські порядки денні, які виходять із вузьких особистих інтересів".
У середу в Єревані проходить багатотисячний мітинг опозиційних партій з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.
За словами Агаджаняна, зрозуміло, що у громадськості сформувалися питання в зв'язку з ситуацією щодо Карабаху, відповіді на які ще не дано.
"Запевняємо, що обсяг інформації, опублікованої прем'єр-міністром та іншими офіційними особами, є на даний момент максимумом, який можна було оприлюднити. Але також ви повинні бути впевнені, що жодна деталь всього цього процесу не буде прихована від громадськості. Це виключено", - підкреслив керівник апарату прем'єра.
Заворушення і протести в Єревані почалися в ніч на 10 листопада після того, як Пашинян спільно з лідерами РФ і Азербайджану прийняв тристоронню заяву про припинення вогню і перекидання миротворців у Нагірний Карабах, а також передачу низки районів в регіоні Азербайджану. У Вірменії це було сприйнято як необґрунтоване рішення про капітуляцію.
У середу в Єревані проходить багатотисячний мітинг з вимогою відставки Пашиняна.