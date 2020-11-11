Опозиція Вірменії вимагає відставки Пашиняна до опівночі 11 листопада. Влада заявляє, що не допустить перевороту

Опозиційні фракції парламенту Вірменії зажадали від прем'єр-міністра республіки Ніколи Пашиняна подати у відставку до кінця дня. Уряд заявив, що вживе всіх передбачених законом заходів, щоб не дати "злочинним елементам" прийти до влади на хвилі суспільного невдоволення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Пропонуємо наступний варіант: сьогодні до 24:00 даємо Пашиняну час для відставки і до 24:00 час для проведення засідання парламенту", - сказав на мітингу опозиції біля будівлі парламенту країни представник партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян.

Він додав, що, якщо ця вимога не буде виконана, то опозиція 12 листопада вирішить питання "усунення Пашиняна і його політичної команди від влади".

Він зазначив, що "партії "Процвітаюча Вірменія" і "Світла Вірменія" зібрали необхідну кількість підписів для проведення позачергового засідання парламенту. У порядку денному засідання - відставка Пашиняна".

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Він висловив надію, що депутати правлячої фракції "Мій крок" (88 депутатів) прийдуть в парламент, без присутності яких засідання не може відбутися.

У свою чергу уряд Вірменії вживатиме всі передбачені законом заходи, щоб не дати "злочинним елементам" прийти до влади на хвилі суспільного невдоволення угодою про припинення конфлікту в Карабаху.

Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Вірменії Едуард Агаджанян.

"Ми не дозволимо злочинним елементам захопити владу, і застосуємо для цього всі передбачені законом заходи. Не сумнівайтеся", - написав Агаджанян.

За його словами, "влада не дозволить деяким підозрілим елементам скористатися моментом і висунути реваншистські порядки денні, які виходять із вузьких особистих інтересів".

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У середу в Єревані проходить багатотисячний мітинг опозиційних партій з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.

За словами Агаджаняна, зрозуміло, що у громадськості сформувалися питання в зв'язку з ситуацією щодо Карабаху, відповіді на які ще не дано.

"Запевняємо, що обсяг інформації, опублікованої прем'єр-міністром та іншими офіційними особами, є на даний момент максимумом, який можна було оприлюднити. Але також ви повинні бути впевнені, що жодна деталь всього цього процесу не буде прихована від громадськості. Це виключено", - підкреслив керівник апарату прем'єра.

Заворушення і протести в Єревані почалися в ніч на 10 листопада після того, як Пашинян спільно з лідерами РФ і Азербайджану прийняв тристоронню заяву про припинення вогню і перекидання миротворців у Нагірний Карабах, а також передачу низки районів в регіоні Азербайджану. У Вірменії це було сприйнято як необґрунтоване рішення про капітуляцію.

У середу в Єревані проходить багатотисячний мітинг з вимогою відставки Пашиняна.