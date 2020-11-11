Киян з неінфекційними захворюваннями віднині госпіталізуватимуть у клініки НАН і МОЗ, - КМДА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
За словами директора Департаменту Валентини Гінзбург, йдеться про хворих з патологіями серцево-судинної системи, гострим порушенням мозкового кровообігу, з гострими неврологічними станами, нейроінфекційного профілю, а також терапевтичних хворих та пацієнтів із гострою хірургічною патологією.
Серед медичних установ, які прийматимуть киян: Інститут кардіології ім. Стражеско, Інститут нейрохірургії ім. Ромаданова, Республіканська клінічна лікарня МОЗ України, Національний інститут хірургії і трансплантології ім. Шалімова та інші.
Зазначається, що таке рішення прийнято на тлі значного ускладнення епідемічної ситуації і, безумовно, збільшить можливості комунальних медичних установ щодо надання медичної допомоги пацієнтам із коронавірусом.