Тіхановська висунула три умови для початку переговорів з владою Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала три умови, після виконання яких Координаційна рада готова почати вести діалог із владою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в телеграмі.

"Як і всі мирні білоруси, ми прагнемо цього діалогу. Саме для його старту я ініціювала створення переговорного органу - Координаційної ради. Відбутися це може при виконанні незмінних вимог: зупинки насильства, звільнення політв'язнів і заяви про відставку Лукашенка", - написала Тіхановська.

Вона також додала, що темою справжнього діалогу з владою будуть не маніпулятивні реформи Конституції, а нові вільні вибори.

"Ми не будемо брати участь в ініціативах політичних самозванців і рекомендуємо іншим демократичним силам не робити цього", - зазначила Тіхановська.

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