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Тіхановська висунула три умови для початку переговорів з владою Білорусі

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Тіхановська висунула три умови для початку переговорів з владою Білорусі
Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала три умови, після виконання яких Координаційна рада готова почати вести діалог із владою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в телеграмі.

"Як і всі мирні білоруси, ми прагнемо цього діалогу. Саме для його старту я ініціювала створення переговорного органу - Координаційної ради. Відбутися це може при виконанні незмінних вимог: зупинки насильства, звільнення політв'язнів і заяви про відставку Лукашенка", - написала Тіхановська.

Вона також додала, що темою справжнього діалогу з владою будуть не маніпулятивні реформи Конституції, а нові вільні вибори.

"Ми не будемо брати участь в ініціативах політичних самозванців і рекомендуємо іншим демократичним силам не робити цього", - зазначила Тіхановська.

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Топ коментарі

  • q4ma
    А с ней кто-то из властей Беларуси стремится говорить?
  • aleks kyb
    Там нет властей. Там банда захватила власть.
  • Гыг с Вами
    почему?она лидер сопротивления.а лука нелегитимен,это он никто,его ни собственный народ,ни другие страны не признали(за известным исключением Тихановская выдвинула три условия для начала переговоров с властями Беларуси - Цензор.НЕТ 2342
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