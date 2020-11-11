НАТО необхідно переглянути свою стратегію і підхід щодо Росії, - Вершбоу

НАТО необхідно переглянути свою стратегію і підхід щодо Росії, які не переглядалися з 2015 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Львівському безпековому форумі 2020 сказав Олександр Вершбоу, почесний співробітник Центру Стратегії та безпеки Скавкофта Атлантичної ради.

"Нам необхідно зробити все можливе для того, щоб зупинити підривну діяльність Росії. Потрібно ефективніше протистояти кіберзагрозам і дезінформації. Потрібно сильніше тиснути на Путіна, щоб він поміняв свою траєкторію і тактику. Звичайно. Це повинно супроводжуватися дипломатією - має бути і пряник, і батіг. Але є потреба в більшому опорі, щоб зменшити напругу в регіоні. Я сподіваюся, що з часом Росія почне дотримуватися міжнародних норм", - зазначив він.

Експерт висловив думку, що на сьогодні НАТО сприймає чорноморський регіон як сусідній, що необхідно також міняти.

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"Нам потрібно подумати, як справлятися з російською загрозою в Чорному морі, а також на півдні. Зокрема, Росія зараз розгортає свої сили в Сирії. Тому потрібно розширювати нашу присутність на півдні, і думаю, що це збалансує ситуацію на Чорному морі. Протистояти Росії потрібно спільно з Україною та Грузією. Для цього необхідно подолати протиріччя всередині НАТО. Тобто, необхідно міняти загальну стратегію і виробляти стратегію в південному регіоні в широкому сенсі. Думаю, що нова адміністрація (Білого дому - ред.) за це візьметься, вона мислить нестандартно. Водночас необхідно пам'ятати, що Грузія і Україна не є членами НАТО, і ми не знаємо, коли вони приєднаються до нас. Але нам потрібно їх підтримувати, щоб захистити їхню територіальну цілісність", - додав Вершбоу.