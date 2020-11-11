Понад 9 млн українців зіткнуться з бідністю через пандемію COVID-19, - ООН

Через пандемію COVID-19 Україна може опинитися в найгіршій рецесії за десятиліття, через яку понад 9 млн жителів країни зіткнуться з бідністю.

Про це йдеться в огляді гуманітарної ситуації в Україні, підготовленому Управлінням ООН з координації гуманітарних справ (UN OCHA) в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними нещодавнього дослідження ООН, через пандемію COVID-19 Україна може зіткнутися з найгіршою рецесією за десятиліття, внаслідок чого понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності", - сказано в дослідженні.

За даними експертів ООН, від початку пандемії понад 80% українських домогосподарств втратили доходи й у більш ніж 40% сімей принаймні один член сім'ї втратив роботу.

Читайте також: Через пандемію кількість незаможних зросте на 115 мільйонів, - ООН

Експерти ООН передбачають, що особливо руйнівними соціально-економічні наслідки цього спаду будуть для окупованої частини сходу України.

"На непідконтрольних уряду територіях зараз 58% сімей повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення своїх основних потреб, порівняно з 49% на початку 2020 року", - сказано в повідомленні.

Також збільшується частка домогосподарств, що мають заборгованість: 15% у вересні проти 11% до початку пандемії.