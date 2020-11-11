Указ про захист прав зниклих на війні підписав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №495/2020 "Про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їхніх сімей".

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Мета документа - забезпечити гарантії захисту прав та інтересів зниклих за особливих обставин і підвищити ефективність розшуку.

Згідно з указом, уряд має розробити план із забезпечення захисту прав і інтересів таких осіб і членів їхніх сімей.

План має забезпечити ефективну діяльність Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і функціонування Єдиного реєстру таких осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі зниклих безвісти на Донбасі пікетують Кабмін: комісія з розшуку зниклих так і не запрацювала. ФОТО

Кабмін повинен забезпечувати щорічне проведення заходів у зв’язку з Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень, який відзначається 30 серпня. Так, згідно з документом, обласні державні адміністрації та КМДА мають розробити у взаємодії з органами місцевого самоврядування заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень і членів їхніх сімей.

"Указ набирає чинності з дня його опублікування", - сказано в повідомленні.