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Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: повний бюджець від Зеленського & Шмигаля, рейтинги і карантинобісся. ВIДЕО

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Локдаун вихідного дня, нові рекорди захворюваності, повний ... бюджець з грошима і свіжі партійні рейтинги - про все це поговоримо сьогодні ввечері на стрімі "Без цензури"!

Отже, приєднуйтесь до Марини Данилюк-Ярмолаєвої і Богдана Буткевича о 20:45, поговоримо про таке:

- Плюси і мінуси карантину вихідного дня. Від чого це захистить, якщо більшість заражень відбуваються вдома?

- "Посміхаємося і махаємо", або Новини "шмигаленоміки" - що насправді означає дефіцит бюджету в 7,5%?

- Свіжі партійні рейтинги від КМІС: що вони означають для влади та опозиції і чи могло бути інакше?

Звичайно, це далеко не все, тому не забудьте поставити нагадування, щоб не пропустити наш стрім і кращу аналітику від кращої медіа-пари українського ютубу:)

Топ коментарі

  • Анатолий Панасюк
    А взагалі щось негаразд в "датскому королівстві". Верхівка влади раптово захворіла, парламент "потух", ЦВК ще "рахує", КС "бикує", прем*єр все "розробляє стратегію", не маючи навіть програми Кабміну, один з міністрів просить Евросоюз виплат за "євробляхи", інший в істериці від провалу боротьби з пандемією. Не несеться цей "поїзд" під откіс?
  • Анатолий Панасюк
    Можливо і так діють уряди інших країн. але це не має ніякого відношення до нашої некомпетентної влади з її ненатуральним проходженням інфекції ( маю на увазі хаотичні, зарані не прогнозовані методи і способи боротьби з пандемією).
  • Igr 44
    это плагиат. я определял конвульсии безумного степашки как вирусобесие..
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