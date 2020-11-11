Поліція острова Балі відпустила українку Шигаєву, яку затримували за підозрою у зберіганні наркотиків

Дарина Шигаєва отримала на Балі посилку від батьків, в якій поліція нібито виявила марихуану. Українка стверджує, що це була сливова пастила. Після 6 днів за ґратами Дарину відпустили на свободу.

Про це повідомляє в Фейсбуці Посольство України в Республіці Індонезія, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки спільним зусиллям МЗС України, Посольства України в Республіці Індонезія, кандидата на посаду почесного консула України на острові Балі Nyoman Astama, активних індонезійців і українців на Балі, сім'ї Даші, нарешті її звільнено! Пишаємося цим результатом! Україна своїх не залишає! Слава Україні!" - сказано в повідомленні посольства.

Сама Шигаєва поділилася в Фейсбуці враженнями від шестиденного перебування в індонезійському відділку поліції.

"Досвід був напрочуд менш жорстким, ніж я очікувала. Наприклад, у приміщенні де я перебувала, був душ і туалет, телевізор, кондиціонер, розкладачки, триразове харчування (рис, рис, рис, а також ще трохи рису з невеликими вкрапленнями тофу, овочів, іноді риби і навіть кавуна або солодощів). Візити відвідувачів також не були дуже лімітованими. Всі навколишні силовики і люди, які теж перебували під вартою, були доброзичливими і уважними, спілкувалися, допомагали один одному, підбадьорювали, підгодовували і навіть жартували. Це мене, чесно кажучи, вразило, бо я чекала жесті саме в цьому аспекті", - написала українка.

Шигаєва зазначила, що консул України і його асистент активно брали участь в її звільненні, і що їм навіть "довелося спробувати пастилу на очах поліції, щоб остаточно довести її нешкідливість".

Поліція затримала Шигаєву 5 листопада. У пастилі, яку батьки відправили їй з України на день народження, поліція нібито знайшла наркотики. Розповсюдження наркотичних речовин в Індонезії карається смертною карою.



