99% результатів місцевих виборів встановлено, - ЦВК

Територіальні виборчі комісії встановили результати 99,24% виборів депутатів місцевих рад, 99,51% - сільських, селищних і міських голів.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що досі не встановлено результати виборів депутатів 2 обласних, 2 районних, 5 міських, 2 селищних рад та 6 міських і 1 селищного голови.

Основні причини:

Численні оскарження суб'єктами виборчого процесу результатів виборів у судах. Проведення територіальними виборчими комісіями повторного підрахунку голосів виборців на окремих виборчих дільницях.

Нагадаємо, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Згідно з календарним планом проведення виборів, територіальні виборчі комісії повинні були встановити результати голосування до 6 листопада включно.

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