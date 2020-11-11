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Львівська міськрада подасть до суду на Кабмін через рішення про карантин вихідного дня, - Садовий

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Львівська міськрада подасть до суду на Кабмін через рішення про карантин вихідного дня, - Садовий
За вихідні заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. Карантин вихідного дня позбавить тисячі сімей джерела доходів.

Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин "вихідного дня". Чекаємо на повний текст постанови уряду, бо його досі немає", - написав він.

Садовий назвав карантин вихідного дня "абсурдом".

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"За суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. І це не історія про розваги -- це живі гроші, які годують тисячі сімей.

Хто буде компенсувати ці втрати?" - додав Садовий.

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Львівська міськрада подасть до суду на Кабмін через рішення про карантин вихідного дня, - Садовий 01

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Топ коментарі

  • Павел Орехов
    И это заявляет мэр одного из очагов короновируса.. Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый - Цензор.НЕТ 7638
  • время
    Невже є в Україні дурні, котрі думають, що влада покоїться за їх здоров'я? Дивлячись, як крадуть кошти на охорону здоров'я, хочеться начхати на кабмін. Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый - Цензор.НЕТ 5266
  • Super Gut
    Тупорылое квартальное чучело 9 месяцев нифига не делало, лишь снимало видосики, а теперь дурантином решило уничтожить полностью малый бизнес. Позно пить боржоми! Надо было 9 месяцев стороить больницы и лаборатории, а не асфальтировать дороги на кладбища!
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