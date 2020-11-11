Україна отримає вакцину проти COVID-19 у кращому випадку наприкінці першого кварталу 2021 року, - Степанов

Україна може отримати вакцину проти коронавірусу COVID-19 наприкінці першого кварталу 2021 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що жодна вакцина з тих, які розробляють світові фармацевтичні компанії, ще не пройшла третього етапу клінічних випробувань.

"У нас немає ще жодної зареєстрованої вакцини... Для нас дуже важлива реєстрація, щоб ми могли вже замовляти цю вакцину. Питання стоїть на мегаконтролі керівництва держави, щоб ми отримували максимально з різних джерел цю вакцину", - сказав чиновник.

Степанов нагадав, що Україна долучилася до глобальної ініціативи COWAX, "за якою ми повинні отримати до 8 млн доз вакцини рівними траншами відразу, як вона буде зареєстрована".

"Реєстрація, на моє відчуття, повинна відбутися до нового року. Потім починається процес виробництва і постачання вакцин. Я думаю, реально ми отримаємо вакцину в кращому випадку наприкінці першого кварталу", - заявив міністр.

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