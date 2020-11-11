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Україна отримає вакцину проти COVID-19 у кращому випадку наприкінці першого кварталу 2021 року, - Степанов

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Україна отримає вакцину проти COVID-19 у кращому випадку наприкінці першого кварталу 2021 року, - Степанов
Україна може отримати вакцину проти коронавірусу COVID-19 наприкінці першого кварталу 2021 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що жодна вакцина з тих, які розробляють світові фармацевтичні компанії, ще не пройшла третього етапу клінічних випробувань.

"У нас немає ще жодної зареєстрованої вакцини... Для нас дуже важлива реєстрація, щоб ми могли вже замовляти цю вакцину. Питання стоїть на мегаконтролі керівництва держави, щоб ми отримували максимально з різних джерел цю вакцину", - сказав чиновник.

Степанов нагадав, що Україна долучилася до глобальної ініціативи COWAX, "за якою ми повинні отримати до 8 млн доз вакцини рівними траншами відразу, як вона буде зареєстрована".

"Реєстрація, на моє відчуття, повинна відбутися до нового року. Потім починається процес виробництва і постачання вакцин. Я думаю, реально ми отримаємо вакцину в кращому випадку наприкінці першого кварталу", - заявив міністр.

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    А якщо в неї будуть серйозні побічні ефекти? Спочатку її потрібно випробувати на депутатах,чиновниках,міністрах і тд.А тоді вже,решті населення колоти.І я не жартую.
  • Лариса fb3d953c
    Пусть сам эту вакцину колет себе, ****. В паРаше уже создали вакцину и начали ее испытания на людях, наши рогатые даже говорили, что закупят у Кацапии вакцину, а потом оказалось, что это ветеринарная вакцина от ящура. А сейчас эта тварь закупит вакцину непонятно какую и непонятно с чем и будет людей гробить, без всяких гарантий и выплат в случае смерти или инвалидизации.В США людям миллионы выплачивают в случае смерти от вакцины, а у нас дулю и кучу неприятностей , если люди судятся, не докажешь ничего.
  • Старый зольдат
    Хотелось бы, что бы и ты получил срок не позднне первого квартала 2021 года.
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