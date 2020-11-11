Відкрито кримінальне провадження: в СБУ підтвердили виявлення фальшивих бюлетенів в офісі Дмитра Голубова

Служба безпеки України підтвердила припинення спроби фальсифікації другого туру виборів мера Одеси 15 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше одеські телеграм-канали повідомили про те, що СБУ вилучила фальшиві бюлетені, які були в офісі Дмитра Голубова і готувалися для вкидання в другому турі виборів Одеського міського голови. Нагадаємо, що Голубов офіційно підтримує кандидата від ОПЗЖ Миколу Скорика.

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті СБУ, правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою та змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності.

Зараз тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

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Нагадаємо, за фальсифікацію виборчих документів групою осіб, в тому числі - бюлетенів, передбачено до 10 років позбавлення волі (ст. 158-3 КК України).

Також до розслідування кримінального провадження щодо фальсифікації бюлетенів офісом Дмитра Голубова підключилася Одеська прокуратура.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.