Новини • Місцеві вибори-2020

Відкрито кримінальне провадження: в СБУ підтвердили виявлення фальшивих бюлетенів в офісі Дмитра Голубова

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Відкрито кримінальне провадження: в СБУ підтвердили виявлення фальшивих бюлетенів в офісі Дмитра Голубова
Служба безпеки України підтвердила припинення спроби фальсифікації другого туру виборів мера Одеси 15 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше одеські телеграм-канали повідомили про те, що СБУ вилучила фальшиві бюлетені, які були в офісі Дмитра Голубова і готувалися для вкидання в другому турі виборів Одеського міського голови. Нагадаємо, що Голубов офіційно підтримує кандидата від ОПЗЖ Миколу Скорика.

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті СБУ, правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою та змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності.

Зараз тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

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Нагадаємо, за фальсифікацію виборчих документів групою осіб, в тому числі - бюлетенів, передбачено до 10 років позбавлення волі (ст. 158-3 КК України).

Також до розслідування кримінального провадження щодо фальсифікації бюлетенів офісом Дмитра Голубова підключилася Одеська прокуратура.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Топ коментарі

  • Gojib
    Хоть бы раз кого -нибудь за это на 10 лет посадили! Это было бы прецедентом и заставило бы всех,кто такими делами занимается задуматься.
  • Перехватчик
    Открыто уголовное производство: в СБУ подтвердили обнаружение фальшивых бюллетеней в офисе Дмитрия Голубова - Цензор.НЕТ 729
  • wittmann1980
    Как житель Одессы, я не люблю действующего мэра Трухарова, но Голубов со Скориком это полный мрак для Одессы, из двух зол придется выбрать первого, к сожалению.
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