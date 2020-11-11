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Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження

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Президент України Володимир Зеленський привітав США з Днем ветеранів і зазначив видатні заслуги ветеранів українського походження в американській армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент написав у Фейсбук.

"У партнерстві з нашими друзями і союзниками українська нація здобувала перемоги по всьому світу. У цей день віддається данина поваги воїнам нашого стратегічного партнера і союзника - Сполучених Штатів. Американці українського походження з честю і гідністю служили в лавах Збройних сил США. Великі американські герої, такі як сержант Майкл Стренк, морський піхотинець США, чия команда встановила легендарний прапор на чорних пісках Іводзіми", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що американці українського походження були удостоєні найвищої нагороди Збройних сил США за доблесть - Медалі Пошани (Medal of Honor). "Ці легендарні українсько-американські воїни: Ніколас Міньо, Джон Дутко і Ніколас Орешко є живим свідченням американських цінностей. Інший приклад тихого, самовідданого служіння - це Роман Купчинський, людина, яка непомітно увійшла в історію", - зазначив він.

Президент України привітав Американську організацію ветеранів, Українських Американських Ветеранів (УАВ). "Сьогодні День ветеранів в Америці, українські американські ветерани трепетно ​​зберігають українську культуру і бойовий дух козацтва. Дякую за вашу постійну підтримку України в ці важкі часи. Слава Україні! Боже, бережи Америку!", - підкреслив він.

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Топ коментарі

  • aleks kyb
    Оце Бубочку проперло. Тепер буде поздоровлять Байдена після ранкового туалету. Але це не поможе. Пиши заяву про звільнення.
  • fedjka - fedjka
    в Латвие День Лачплесіса (латис. Lāčplēša diena) - день пам'яті героїв, полеглих за визволення Латвії.

    Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 5234
  • John Aba
    Это особенно зашкварно поздравлять чужих ветеранов, если своих ветеранов по тюрьмам сажаешь.
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