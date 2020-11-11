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Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку

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Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку
Опозиції Вірменії не вдалося відправити у відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через відсутність кворуму для голосування в парламенті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє News.am.

Зокрема, засідання парламенту не відбулося, тому що не було забезпечено кворум. Як заявив секретар партії "Процвітаюча Вірменія" Арман Абовян під час мітингу, який пройшов перед будівлею парламенту, для проведення засідання Національних зборів Вірменії потрібно ще три голоси депутатів.

"Ми з колегами повертаємося до Національних зборів. Ми будемо робити все, що можливо в межах наших повноважень", - сказав Абовян.

Читайте також: Опозиція Вірменії вимагає відставки Пашиняна до опівночі 11 листопада. Влада заявляє, що не допустить перевороту

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Топ коментарі

  • Gozzalik salonu
    Та успокойтесь уже, вояки, кто не согласен автомат в руки и на фронт
  • Andrea Petrychenko
    Ну тогда улица его повесит. Капитуляцию ему точно не простят, даже армяне. Зеленскому наука будет, что его ждет если он будет и дальше подмахивать врагам.
  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 7357
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