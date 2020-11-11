Міністри Аваков і Ткаченко виступали проти карантину вихідного дня, - ЗМІ

Два члени Кабінету Міністрів виступали проти скасування адаптивного карантину і запровадження "карантину вихідного дня".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Аваков і Ткаченко виступали проти посилення карантину, а саме - локдауна вихідного дня. Перед початком офіційного засідання Кабміну серед членів уряду була палка дискусія щодо основного рішення. І саме Аваков з Ткаченком виступали проти", - сказано в повідомленні телеграм-каналу "Швидкі новини".

Водночас, позиція двох міністрів не вплинула на ухвалення рішення: "як бачимо, їхні аргументи не подіяли на інших учасників засідання, які підтримали посилення карантинних заходів", - підкреслюється в публікації.

Читайте також: Львівська міськрада подасть до суду на Кабмін через рішення про карантин вихідного дня, - Садовий