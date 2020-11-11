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Міністри Аваков і Ткаченко виступали проти карантину вихідного дня, - ЗМІ

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Міністри Аваков і Ткаченко виступали проти карантину вихідного дня, - ЗМІ
Два члени Кабінету Міністрів виступали проти скасування адаптивного карантину і запровадження "карантину вихідного дня".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Аваков і Ткаченко виступали проти посилення карантину, а саме - локдауна вихідного дня. Перед початком офіційного засідання Кабміну серед членів уряду була палка дискусія щодо основного рішення. І саме Аваков з Ткаченком виступали проти", - сказано в повідомленні телеграм-каналу "Швидкі новини".

Водночас, позиція двох міністрів не вплинула на ухвалення рішення: "як бачимо, їхні аргументи не подіяли на інших учасників засідання, які підтримали посилення карантинних заходів", - підкреслюється в публікації.

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Топ коментарі

  • YU ST
    Міністри Аваков і Ткаченко виступали проти карантину вихідного дня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8133
  • Dracosha Skuns
    Карантин выходного дня - полумера, не имеющая здравого смысла в нынешней эпидобстановке. После весеннего лохдауна, "красных" и "чёрных" зон, адаптативных карантинов, придумали новый "креатив". Нужно быть в тренде, ведь, со слов Шмыгаля, "европейцы изучают наш опыт" и даже "берут пример".
  • Ольга Княжицкая
    Адекватність до них прийшла під час неконтрольованого сечовипускання.
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