Грузія і Україна мають координувати свої інтереси в протистоянні Росії в Чорному морі, - експерт Львівського безпекового форуму Гвінерія

Грузія і Україна мають координувати свої інтереси і визначити своє бачення чорноморського регіону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Львівському безпековому форумі 2020 сказав Шота Гвінерія, викладач Балтійського військового коледжу (Грузія).

Він вважає цю проблему ключовою.

"Зовнішні сили можуть зробити дуже мало для допомоги нам. У балтійських країн - і члени НАТО, і ті, які тільки члени ЄС - є своє бачення регіональної безпеки. Вони співпрацюють і нарощують можливості ... Вони ідентифікують реальні загрози, і це пріоритет номер один. Після узгодження нашого бачення повинна слідувати розробка стратегії, щоб досягти спільних інтересів у сфері безпеки", - сказав Гвінерія.

Також експерт повідомив про те, що 17 листопада держсекретар США Майк Помпео планує відвідати Грузію.

"Він додав Грузію у список країн для відвідування в останній момент. І це демонстрація стратегічного значення цього регіону для США. Для нового балансу сил і збереження впливу США в регіоні дуже важлива Грузія. А сама вона не має достатньо сил, щоб давати відсіч Російської Федерації. Зараз саме час для США вступити в картинку", - зазначив він.

Також Гвінерія висловив нерозуміння того, чому Грузія відкрила свій повітряний простір для російських "миротворців" у Нагірному Карабасі:

"Грузинська влада заявила, що про відкриття повітряного коридору Грузію просили Вірменія і Азербайджан. Це значно спростило роботу Росії - адже через Грузію з Росії в Азербайджан лежить найкоротший шлях. Я не розумію, навіщо Грузія спростила Росії завдання".

У зв'язку з цим він ще раз наголосив на важливості підтримки Грузії у протистоянні з Росією.

Нагадаємо, Львівський безпековий форум 2020 проходить 9-14 листопада в онлайн-форматі. Сьогодні відбулося обговорення на тему "Безпечний і процвітаючий регіон Чорного моря: створення ефективної та всеохоплюючої системи колективної безпеки".