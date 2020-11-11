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Боррель: ЄС готовий до співпраці з новою адміністрацією Байдена

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Боррель: ЄС готовий до співпраці з новою адміністрацією Байдена
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель привітав колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і сенатора Камалу Гарріс з обранням на пост президента і віцепрезидента США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Боррель сказав 11 листопада в Європарламенті в Брюсселі. Його промова опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

"Не секрет, що за останні чотири роки в наших відносинах все ускладнилося. Я з нетерпінням чекаю можливості повернутися до відвертого діалогу - ну, діалог завжди був відвертим ... Перш за все я думаю, що ми повинні вітати чітку прихильність обраного президента Байдена відновленню єдності і поваги демократичних норм і інститутів і роботі з союзниками на основі справжнього партнерства", - сказав він.

Боррель назвав пріоритетні напрямки співпраці між США і ЄС, серед яких, зокрема, робота в рамках ООН, захист прав людини, "усунення труднощів" у роботі Світової організації торгівлі, боротьба з коронавірусною інфекцією COVID-19 та інше.

"Ви можете бути впевнені, що ми готові співпрацювати з новою адміністрацією, але для цього нам потрібно дочекатися 20 січня. Оскільки, як ви дуже добре знаєте, попереду досить довгий перехідний період, будемо сподіватися, що він не буде різким", - сказав Боррель.

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Топ коментарі

  • Bill Pecos
    его еще официально не назвали победителем .
  • Valentyn Prymachenko ae8c68ee
    Глспода поздоавляю! 6 часов назад Байден в своей речи сказал признался что они создали самую большую в истории США организацию по фальсификации выборов. Я не знаю, это шутка или нет, или это уже оговорка - он реально болен деменцей мозга. Кому интересно , есть цитата на ресурсе Business Blog USA. Кстати, у нас информационная блокада прорвана! Фокс Ньюс начал вещать о массовых фальсификациях на выборах. Ну переобуваются прямо на ходу.
  • Valentyn Prymachenko ae8c68ee
    Не только в Джорджии, там и Висконсен, и Мичиган, и скорее всего Невада и Аризона.Но сейчас самая главная борьба за Пенсильванию.
    Сообщаю Аляска Трамп победил результат 56% на 39. Вот это и есть приблизительно реальный результат по всем этим штатам. Особенно все ржут в Аризоне и Неваде- там говорят перед выборами все улицы были красными от рекламы за Трампа. Я там не был но был это время в Канзасе, Миссури, Техасе и Оклахоме. Набоюдал ту же картину. Да кстати по некоторым данным Рали в поддержку Трампа ,которое движется на Вашенгтон уже насчитывает 10 тысяч автомобилей! Он собирает митинг 14 ноября, где скорее всего обратится с речью к народу Америки и раскажет о всем. Небывалый подьем республиканского движения, и обьединения всех здравомыслящих сил. Я не пророк, но если он через суды посадит этих всех уродов на електрический стул, то реально станет в ровень с такими личностями как Линкольн, Джефферсон.
    Известно что многие демократы федеральные прокуроры подали в отставку, после меморандума Барра. Помпео обьявил, что никаких контактов госчиновников , разведки и спец служб с командой Байдена- Вы никто и звать вас никак на сегодняшний день. Планирует несколько визитов за рубеж и напомнил лидерам стран, что подобные заявления являются вмешательством во внутренние дела США.
    Идут серьезные перестановки в военном ведомстве после назначения Миллера, Трамп не забыл, когда миьингующие сносили памятник Джеферсона на площади перед Белым домом, он отказался выводить десантников для охраны Действующего Президента- дескать мы не воюем внутри страны! Все помнят эту историю с бункером, но как то забыли историю с посещением Трампа и Милании Собора, в самой гуще протестов." Благодарю вас за службу Соединненым Штатам Америки" такая формулировка. История с Миланией Трамп и зятем, полный фейк. Милания даже не вышла на контакт с женой Байдена,так же как и все чиновники США, им запрещен любой контакт с штабом Демократов.
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