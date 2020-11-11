Боррель: ЄС готовий до співпраці з новою адміністрацією Байдена

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель привітав колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і сенатора Камалу Гарріс з обранням на пост президента і віцепрезидента США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Боррель сказав 11 листопада в Європарламенті в Брюсселі. Його промова опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

"Не секрет, що за останні чотири роки в наших відносинах все ускладнилося. Я з нетерпінням чекаю можливості повернутися до відвертого діалогу - ну, діалог завжди був відвертим ... Перш за все я думаю, що ми повинні вітати чітку прихильність обраного президента Байдена відновленню єдності і поваги демократичних норм і інститутів і роботі з союзниками на основі справжнього партнерства", - сказав він.

Боррель назвав пріоритетні напрямки співпраці між США і ЄС, серед яких, зокрема, робота в рамках ООН, захист прав людини, "усунення труднощів" у роботі Світової організації торгівлі, боротьба з коронавірусною інфекцією COVID-19 та інше.

"Ви можете бути впевнені, що ми готові співпрацювати з новою адміністрацією, але для цього нам потрібно дочекатися 20 січня. Оскільки, як ви дуже добре знаєте, попереду досить довгий перехідний період, будемо сподіватися, що він не буде різким", - сказав Боррель.

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