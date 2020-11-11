Верховний суд підтвердив законність продажу заводу "Океан" у 2018 році

Суд відхилив усі касаційні скарги, визнавши законними підсумки аукціону з продажу заводу в 2018 році.

Касаційний господарський суд Верховного суду визнав законним продаж суднобудівного заводу "Океан" миколаївському бізнесменові Василю Капацині, повідомляє пресслужба підприємства.

Законність аукціону в Господарському суді Миколаївської області оскаржували ТОВ "Океан-Судноремонт", "Бельмонт Індастріз Інк" та "Пойзантер Холдінгз ЛТД". Слідом за судом першої інстанції Південно-Західний апеляційний господарський суд визнав претензії заявників необґрунтованими. І зараз крапку в цьому питанні поставив Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, підтвердивши повне право власності Василя Капацини на придбаний актив.

"Це рішення нівелює численні спроби опонентів маніпулювати фактами і ставити під сумнів законність придбання українським інвестором Василем Капациною суднобудівного заводу", - прокоментувала рішення суду арбітражний керуючий Ірина Сербін.

Нагадаємо, в 2015 році завод було визнано банкрутом і з численними боргами він був виставлений на продаж.

У грудні 2018 року "Океан" продали з аукціону за 122 мільйони гривень. Новий власник виплатив борги підприємства, а також погасив заборгованість із зарплати перед співробітниками на загальну суму понад 100 мільйонів гривень.

Після зміни власника "Океан" почав відновлювати виробництво.

На замовлення нідерландської судноплавної компанії Eurobulk завод побудував і відправив замовнику дві баржі. Крім того, завод відремонтував буксири "Очаків", "Ізмаїлець" і "Зюйд", сухогруз ALICE, а також земснаряд "Ріон". Підприємство також виконало кілька контрактів із виготовлення несучих металоконструкцій для моста на Володимирській гірці і Шулявського шляхопроводу в Києві, для моста через річку Сіверський Донець у станиці Луганській. На даний момент "Океан" виготовляє металоконструкції для нового моста в Запоріжжі.