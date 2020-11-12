Хвора на COVID-19 жінка в Черкасах народила дочку біля зачинених дверей приймального відділення

Євгенія Кіркич через коронавірус вирушила народжувати в обласну лікарню, в якій беруть породіль з позитивним тестом на COVID-19. Чоловік бився в зачинені двері приймального відділення, але лікарі вийшли, коли дитина вже народилася.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "ТСН".

Перейми у Євгенії почалися вночі. Чоловік привіз її в обласну лікарню, але відділення для коронавірусних хворих виявилося закритим.

"В мене вже доходило до істерики: кричати не було сенсу, тут ніхто не відчиняє. Ми телефонували, я тричі бігав до дівчат на інший вхід, вони також нічим не допомогли. Я просив про допомогу, у мене дружина народжувала", — розповів чоловік Євгенії Олександр.

Дочка Євгенії та Олександра народилася на розстеленій біля зачинених дверей куртці батька. Двері лікарняного корпусу відчинилися, коли батько вже тримав дитину в руках.

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"Знаєте, що мене найбільше здивувало? Всі були дуже повільні, за винятком лікарки, яка їхала. Всі були дуже повільні, ніхто не поспішав, у всіх все було добре", - каже Олександр.

В обласній лікарні пологи на землі назвали неординарною ситуацією. Але, мовляв, жінці варто викликати швидку. І молодий батько нібито помилився. Пішов в загальне приймальне відділення, а треба було в перинатальне, звідти вже направили б у коронавірусне.

Заступниця головного лікаря Черкаської обласної лікарні Наталія Лакуста каже - вся затримка з персоналом трапилася, бо медикам потрібно багато часу, щоб надіти захисну уніформу. У лікарні обіцяють провести службове розслідування.