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Карантин вихідного дня: "Епіцентр" пожартував про "72-годинну п'ятницю"

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Карантин вихідного дня: "Епіцентр" пожартував про "72-годинну п'ятницю"
Мережа магазинів "Епіцентр К" у жартівливій формі повідомила про намір працювати в суботу та неділю всупереч карантину вихідного дня.

Повідомлення опубліковане на сторінці "Епіцентру" у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки - є, корм для тварин - є. Завозимо пальне", - сказано в повідомленні.

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Карантин вихідного дня: Епіцентр пожартував про 72-годинну пятницю 01

Раніше прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що з найближчої п'ятниці, 13 листопада, в Україні буде діяти карантин вихідного дня. З 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, автозаправки, СТО, клініки (в тому числі ветеринарні), банки та пошта.

Навесні 2020 року мережа магазинів "Епіцентр К" кілька разів потрапляла в скандали. Гіпермаркети мережі не закрилися всупереч карантинним вимогам, а частина медичного вантажу з Китаю, який урочисто зустрічали перші особи країни, виявилася призначена для продажу в "Епіцентрі".

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Вы еще пошутите что в продажу поступили мешки для трупов а в выходные и сотрудникам Епицентра со скидкой 50%
  • Anton Ivanovich
    Він і в минулий карантин працював. Тож нічого нового. То рядові зеби хай сухарі сушать. А друзям буби все можно. Головне ж що не Порошенко.
  • Иннокентий beer
    Ничего. Выберем зе, а он и "новые литса" наведет порядок и отобьет охоту шутить такие шутки.
    Не то что при барыге и мародере.
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