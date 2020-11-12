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Місія МВФ приїде, коли буде зрозуміло, що відбувається з КС, проєктом бюджету і Нацбанком, - глава НБУ Шевченко

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Місія МВФ приїде, коли буде зрозуміло, що відбувається з КС, проєктом бюджету і Нацбанком, - глава НБУ Шевченко
Дати перебування в Україні місії Міжнародного валютного фонду будуть відомі після того, як наша країна продемонструє прогрес в антикорупційній діяльності, роботі над проєктом бюджету і діяльності самого НБУ.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив глава Національного банку України Кирило Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб з’явились дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року"", - розповів Шевченко.

Глава НБУ наголосив, що наразі з МВФ обговорюють три блоки питань. Перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні. Другий - проекту бюджету України на 2021 рік. І третій - роботи самого Національного банку.

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"Найбільше занепокоєння свого часу викликало рішення Конституційного суду. Але Володимир Зеленський був передбачуваний у своїй реакції на такі виклики від Конституційного суду. Чіткі меседжі, які надав президент, показали, що в України немає іншого шляху, й Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру", - додав Шевченко.

Глава Нацбанку Кирило Шевченко 8 листопада відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтона для обговорення стану і перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    т.е. они приедут только при новом презе, новом парламенте, и т.д. и т.п... которые "почистят эти засраные авгеевы конюшни, этих упорото-тупых "зеленых гипер-скакунов" в Ростов !? Миссия МВФ приедет, когда будет понятно, что происходит с КС, проектом бюджета и Нацбанком, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3896
  • Олег Васильченко 827828f7
    Никогда не было такой груды проблем с МВФ, как при этой явно мошеннической зелёной плесенью-властью. Необходимо требовать отставки президента и парламента. Необходимы новые выборы. Это однозначно.
  • Людмила Терещенко fed37fc8
    Зелёную плесень не жалко.
    Но ведь пострадает от их полной некомпетентности и зуда прибрать всю власть к своим рукам, совершенно не умея ею распорядиться и те, кто изначально понимал, чем весь этот выбор мудрого нарида закончится.
    Я работаю в больнице. В этом месяце медикам впервые задержали зарплату, и это в Киеве.
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