Третина української енергетики в руках російських олігархів. Важливо заборонити залучення Росії в критичну інфраструктуру України, - аналітикиня центру Jamestown Foundation Гурська

Для своєї безпеки і протистояння агресії РФ Україні варто скорегувати підхід в інформаційній війні і припинити вплив Росії на українську критичну інфраструктуру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Львівському безпековому форумі - 2020 сказала Алла Гурська, експертка аналітичного центру Jamestown Foundation і Міжнародного центру вивчення політики.

В останні кілька років Росія змінила стратегію в інформаційній війні - почали використовувати не дезінформацію, а реальні факти, переписуючи їх. Зокрема використовує це в питанні забезпечення Криму водою.

"Україні потрібно створити якусь одиницю, яка буде швидко реагувати на таку гібридну загрозу. Йдеться не тільки про дезінформацію, але також про залучення Росії в критичну інфраструктуру в Україні", - вважає вона.

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"У протистоянні російським зусиллям з перекладання провини за недостачу води в Криму на українські плечі Україні слід використовувати тактику Росії, - уточнила Гурська. - Україна повинна доводити до кожної країни, не тільки в ООН, що це вина Росії і що відбувається колонізація Криму".

Крім того, на її думку, важливо "контролювати і повністю заборонити залучення Росії в українську критичну інфраструктуру":

"Я була дуже здивована, коли дізналася, що одна третина сектору української енергетики все ще в руках російських олігархів, у яких дуже тісні зв'язки з російськими спецслужбами і з Кремлем. Мені здається, що це дуже велика проблема для України. Українські олігархи, як-от Ярославський, Пінчук, Коломойський, мають зв'язки з російською стороною. Я говорю також про Бабакова і Кінова. Це момент, про який Україна повинна задуматися".

Однією із загроз Гурська також вважає активізацію Китаю в регіоні, зокрема, спробу купівлі "Мотор-Січі".

"Китай і китайські бізнеси пов'язані з російськими бізнесменами", - пояснила вона.