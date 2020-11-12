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Третина української енергетики в руках російських олігархів. Важливо заборонити залучення Росії в критичну інфраструктуру України, - аналітикиня центру Jamestown Foundation Гурська

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Третина української енергетики в руках російських олігархів. Важливо заборонити залучення Росії в критичну інфраструктуру України, - аналітикиня центру Jamestown Foundation Гурська
Для своєї безпеки і протистояння агресії РФ Україні варто скорегувати підхід в інформаційній війні і припинити вплив Росії на українську критичну інфраструктуру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Львівському безпековому форумі - 2020 сказала Алла Гурська, експертка аналітичного центру Jamestown Foundation і Міжнародного центру вивчення політики.

В останні кілька років Росія змінила стратегію в інформаційній війні - почали використовувати не дезінформацію, а реальні факти, переписуючи їх. Зокрема використовує це в питанні забезпечення Криму водою.

"Україні потрібно створити якусь одиницю, яка буде швидко реагувати на таку гібридну загрозу. Йдеться не тільки про дезінформацію, але також про залучення Росії в критичну інфраструктуру в Україні", - вважає вона.

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"У протистоянні російським зусиллям з перекладання провини за недостачу води в Криму на українські плечі Україні слід використовувати тактику Росії, - уточнила Гурська. - Україна повинна доводити до кожної країни, не тільки в ООН, що це вина Росії і що відбувається колонізація Криму".

Крім того, на її думку, важливо "контролювати і повністю заборонити залучення Росії в українську критичну інфраструктуру":

"Я була дуже здивована, коли дізналася, що одна третина сектору української енергетики все ще в руках російських олігархів, у яких дуже тісні зв'язки з російськими спецслужбами і з Кремлем. Мені здається, що це дуже велика проблема для України. Українські олігархи, як-от Ярославський, Пінчук, Коломойський, мають зв'язки з російською стороною. Я говорю також про Бабакова і Кінова. Це момент, про який Україна повинна задуматися".

Однією із загроз Гурська також вважає активізацію Китаю в регіоні, зокрема, спробу купівлі "Мотор-Січі".

"Китай і китайські бізнеси пов'язані з російськими бізнесменами", - пояснила вона.

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Топ коментарі

  • Денис Фомин 39c8c642
    Это было известно , выводов не было сделано.
    Бойко, Суркисы тоже владеют украинскими облэнерго и имеют очень тесные связи с кремлем и российскими спецслужбами !

    30 МАРТА 2018
    Аслунд: Украина имеет неожиданную брешь в нацбезопасности!
    Украина имеет проблему национальной безопасности в энергоснабжении.



    Аслунд отмечает, что в 11-ти и из 24 украинских Облэнерго значительной долей владеет российский националист Александр Бабаков.

    Аслунд советует украинскому правительству заморозить его активы, учитывая вопросы национальной безопасности.
    "Всех беспокоят российские кибератаки на украинскую энергосеть, и в то же время значительной ее частью владеет, контролирует и управляет враг РФ", - подчеркивает Аслунд.Еще один значительный собственник - Константин Григоришин - ранее был российским гражданином, но получил украинское гражданство.
    https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/03/30/7176230/

    Кому принадлежат украинские облэнерго - список

    Чернівціобленерго - VS Energy (55,0% належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову)

    Одесаобленерго VS Energy (належить росіянам: 48,0%)

    Херсонобленерго VS Energy належить росіянам: 90,0%

    Рівнеобленерго VS Energy належить росіянам: 84,6%

    ЖитомиробленергоVS Energy належить росіянам: 91,0%

    Хмельницькобленерго VS Energy 18,8%

    Кіровоградобленерго , VS Energy 83,0%
    https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo
  • Igr 44
    ой. а кто это пустил русню в украинскую энергетику?
  • Василий СПРУТ
    Долбодятлы продажные -- Забыли еще Ахметку БОйко Медведчука и остальную МРАЗЬ !!! Вишенка на тортике это так называемые ( ИНВЕСТОРЫ) которые нас грабят со своей вонючей зеленной Энергетикой Треть украинской энергетики в руках российских олигархов. Важно запретить вовлеченность России в критическую инфраструктуру Украины, - аналитик центра Jamestown Foundation Гурская - Цензор.НЕТ 6060
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