На Донбасі перебувають 2100 кадрових військових РФ, - Україна в ОБСЄ

Загальне управління окупаційними збройними формуваннями на Донбасі здійснюють 2100 військовослужбовців збройних сил РФ.

Про це поінформувала іноземних дипломатів делегація України в ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Відповідно до наявної інформації, на цей момент у тимчасово окупованих районах Донбасу, у підрозділах тилу та бойового забезпечення, як військові радники та інструктори перебувають 2100 військовослужбовців збройних сил РФ, а також 40 одиниць озброєння та військової техніки штатних підрозділів ЗС Росії", - йдеться у заяві місії України при ОБСЄ.

Зазначається, що РФ продовжує активно забезпечувати свої сили на Донбасі озброєнням, боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону.

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Таким чином Росія порушує основні принципи ОБСЄ, закріплені у Заключному Гельсінському акті, щодо суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Українські дипломати закликали СММ ОБСЄ вивчити ці факти та дати свою неупереджену оцінку.