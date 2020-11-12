Анкара і Москва домовилися про створення центру з контролю за Нагірним Карабахом
6 47755
Міністри оборони Росії і Туреччини підписали меморандум про створення Спільного центру з моніторингу ситуації з припиненням вогню в Нагірному Карабасі.
Про це повідомляє Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
"За підсумками переговорів підписано меморандум про створення спільного центру з контролю за припиненням вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабаського конфлікту", - сказано в повідомленні.
Центр з контролю за припиненням вогню перебуватиме на території Азербайджану. Він буде здійснювати збір, узагальнення і перевірку інформації про дотримання сторонами режиму припинення вогню.
Центр стане органом для розгляду будь-яких скарг, питань або проблем, пов'язаних з порушеннями досягнутих домовленостей.