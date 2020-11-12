Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк

Президент Володимир Зеленський і голова Офісу Президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили коронавірус, поки перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Все досить строго, регламентовано протоколом. Вони у Феофанії. Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад", - повідоив він.

Також він зазначив, що у палаті президента встановлений спецзв’язок. У Єрмака такої функції немає, лише ізольована палата.

Подоляк зазначає, що і в президента, і в глави ОП стандартний графік роботи. "Єдине обмеження – це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не перебуває біля президента або біля голови Офісу, вони в комунікаційному офлайні", – розповів радник Єрмака.

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Він також додав, що Зеленський не бачиться із родиною, бо суворо дотримується карантину.

Не бачиться президент також і з своїм головою ОП. З ним зв’язок лише через телефон.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Захворів і голова його Офісу Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОП Юлії Ковалів.

Заразився коронавірусом і спікер ВР Дмитро Разумков.

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