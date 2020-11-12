"Зеленський - більше, ніж відосики, він - президент країни", - в ОП хочуть запустити "іменний відеоблог" глави держави

В Офісі Президента планують знову вести комунікацію через відеоблог, але цього разу хочуть запустити "іменний відеоблог" Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з інтерв'ю УП повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Він готовий йти не на відосики, я вважаю, що відосики - це мало. Він - більше, ніж відосики. Він президент країни.

Але ось іменний відеоблог, який президент буде вести регулярно, який буде дуже жорстко структурований - це саме те", - сказав він.

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Відповідальний за медіанапрям в ОП пояснив, що порівняно новий формат комунікації потрібен тому, що недостатньо медіаресурсів для поширення позиції влади.

Саме тому зараз розробляється концепція відеоблогів. Планується, що він триватиме не більше 10 хвилин і буде охоплювати 5-6 тем тижня, на які президент буде давати свій фідбек.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії тоді ще кандидат Володимир Зеленський одним з основних способів комунікації вибрав відеоблог. Ця традиція тривала і на початку його президентства, однак з часом такий формат майже зник.