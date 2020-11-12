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В Україні виявлено рекордні 11 057 нових випадків COVID-19: померли 198 осіб, 6 235 - одужали

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В Україні виявлено рекордні 11 057 нових випадків COVID-19: померли 198 осіб, 6 235 - одужали
В Україні станом на ранок четверга, 12 листопада, зафіксовано 11 057 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, що є найвищим показником для України з початку пандемії. За добу померли 198 осіб, видужали 6 235 осіб.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники.

Також за останню добу

  • госпіталізовано – 1 509 осіб;
  • летальних випадків – 198;
  • одужало – 6 235 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 77 149 (зокрема методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 500 865 осіб;
  • одужало – 227 694 особи;
  • летальних випадків – 9 145;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях", - розповів Степанов.

В Україні виявлено рекордні 11 057 нових випадків COVID-19: померли 198 осіб, 6 235 - одужали 01
В Україні виявлено рекордні 11 057 нових випадків COVID-19: померли 198 осіб, 6 235 - одужали 02

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    А нинішнього міністра чомусь ще не називають «Дохтар Смєрть».
  • Підлога Маккартні
    Если сделать тестов в два раза больше, то инфицированных будет 22000 ?
  • Ksenia VB
    нема кому називати.
    поки зебілам цю ідею не подасть квартал чи шмарій, вони самі не додумаються.
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