В Україні виявлено рекордні 11 057 нових випадків COVID-19: померли 198 осіб, 6 235 - одужали

В Україні станом на ранок четверга, 12 листопада, зафіксовано 11 057 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, що є найвищим показником для України з початку пандемії. За добу померли 198 осіб, видужали 6 235 осіб.