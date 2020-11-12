Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки

Замість закупівель кисню і тестів, компенсації зарплати хворим на час самоізоляції і податкових канікул для МСБ - ці хаотичні і безглузді кроки.

Про це заявив ексглава Держмитслужби Максим Нефьодов, коментуючи запроваджений Кабміном карантин вихідного дня, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (11 листопада. - Ред.) ми дізнались, що вірус на вихідних набагато страшніший, аніж в робочий день. Що продуктові магазини захищені від вірусу, а магазини одягу - ні. Що в метро вірус небезпеки на становить, а на біговій доріжці косить людей направо і наліво. Що комп‘ютери на вихідних ремонтувати можна, а в музей ходити - ні. Що в п‘яницю ввечері можна спокійно посидіти в кав‘ярні, а в суботу зранку це смертельно небезпечно.

Короче, ми в черговий раз отримали підтвердження, що нашею медициною керують карго-культисти. Замість закупівель кисню і тестів, компенсації зарплати хворим на час самоізоляції і податкових канікул для МСБ маємо оці хаотичні і безглузді кроки. Невдобно перед людьми з Нових Санжар тільки...

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Що ви можете зробити?

з‘їжте пиріжок чи випийте каву в кафе поруч з вами

залиште офіціанту додаткові 5% чайових

купіть подарункову карту магазину чи спортклубу, яким і так користуєтесь

спробуйте доставку продуктів чи онлайн-шопінг

підтримайте театр чи музей, який любите, як правило, вони збирають пожертви

носіть маски і відповідально ставтесь до здоров‘я", - заявив Нефьодов.