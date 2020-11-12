В Україні серйозно знижують шкідливі викиди тільки окремі підприємства, - міністр екології Абрамовський

Наявні плани зі скорочення шкідливих викидів промисловими підприємствами України постійно відкладаються, в тому числі, через відсутність фінансування. Серйозно знижують шкідливі викиди лише окремі підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський.

"У нас є затверджений план скорочення викидів, який, на жаль, не виконується. Одного разу його вже відтермінували, тепер знову є ініціативи відкласти його ще на п'ять років. Міністерство категорично проти відтермінувань. Цей план узгоджений з європейським енергетичним співтовариством. Він стосується і викидів дрібнодисперсного пилу PM2,5 і PM10, і канцерогенних оксидів сірки та азоту. Так, на нього потрібно багато грошей, а ринок електроенергії зараз не в кращому стані, але ми будемо наполягати. Ми відповідальні за життя і здоров'я людей, якщо не буде зниження викидів, то складно буде гарантувати якісне і довге життя", - підкреслив міністр.

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Він повідомив, що реального поліпшення ситуації вдалося домогтися лише з окремими підприємствами.

"Наприклад, в Києві на Дарницькій ТЕЦ ми питання викидів вирішили - вони будують фільтри, встановлять їх до кінця року і частину викидів, зокрема, дрібнодисперсного пилу, знизять. Якщо не будуть виконувати, будемо зупиняти ТЕЦ, штрафувати, вимагати компенсації збитків. Це компетенція Екологічної інспекції", - заявив Абрамовський.

Також, за його словами, серйозні досягнення в зниженні шкідливих викидів продемонстрував Комбінат імені Ілліча в Маріуполі, що належить групі "Метінвест". На підприємстві були встановлені датчики, які фіксують постійне зниження шкідливих викидів. Комплекс заходів щодо підвищення екологічності виробництва дозволив знизити викиди дрібно диспенсерного пилу в повітря більш ніж в 10 разів.

Однак промислові викиди, за словами міністра, не є єдиним джерелом забруднення атмосфери.

"Крім стаціонарних джерел викидів в тому ж Києві велику проблему становить транспорт. У столиці дуже незручна організація транспорту, постійні пробки, далекий від досконалості громадський транспорт. Я дуже роздратований тим, що Київ знову закупив дизельні автобуси, вважаю це не найкращим рішенням для XXI століття. Розумію, що закупити електричні автобуси дорого, під це також треба перебудувати систему, зробити зарядні станції. Але починати з чогось треба. У Запоріжжі, Житомирі задумалися про електротранспорт, а в Києві купують 200 дизелів з Білорусі. Мені таке рішення незрозуміло", - заявив Абрамовський.

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Раніше міністр Абрамовський розповів про плани міністерства на Чорнобильську зону. У Міністерстві думають над розширенням туристичного потенціалу покинутого міста і констатують: люди там не житимуть ніколи.