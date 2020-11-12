Степанов розповів, яких результатів очікує від карантину вихідного дня: "Нам головне не допустити колапсу медичної системи"
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що карантин вихідного повинен показати результат за три тижні.
"Результат, який ми очікуємо - це призупинення зростання кількості хворих такими ураганними темпами, коли кожен день збільшується на тисячі хворих на добу. Як наслідок, збільшується кількість людей, які госпіталізуються, кількість важких хворих", - сказав Степанов.
У разі колапсу медичної системи в Україні будуть заповнені всі лікарняні ліжка і хворим не зможуть надати медичну допомогу.
"Нам головне не допустити колапсу медичної системи. Якщо він відбудеться, у нас буде 100% наповненість ліжок. У такому випадку людям, яким потрібна медична допомога в умовах лікарні вона не буде надана", - додав Степанов.