Новини • Коронавірус і карантин

Степанов розповів, яких результатів очікує від карантину вихідного дня: "Нам головне не допустити колапсу медичної системи"

1 45146
Степанов розповів, яких результатів очікує від карантину вихідного дня: "Нам головне не допустити колапсу медичної системи"
Міністерство охорони здоров'я очікує, що карантин вихідного дня дозволить призупинити зростання захворюваності на COVID-19. Для України зараз головне не допустити колапсу медичної системи.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що карантин вихідного повинен показати результат за три тижні.

"Результат, який ми очікуємо - це призупинення зростання кількості хворих такими ураганними темпами, коли кожен день збільшується на тисячі хворих на добу. Як наслідок, збільшується кількість людей, які госпіталізуються, кількість важких хворих", - сказав Степанов.

У разі колапсу медичної системи в Україні будуть заповнені всі лікарняні ліжка і хворим не зможуть надати медичну допомогу.

Також читайте: Влада Слов'янська поки не запроваджуватиме карантин вихідного дня: "Для жителів передмістя вихідні - єдина можливість приїхати за покупками"

"Нам головне не допустити колапсу медичної системи. Якщо він відбудеться, у нас буде 100% наповненість ліжок. У такому випадку людям, яким потрібна медична допомога в умовах лікарні вона не буде надана", - додав Степанов.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы" - Цензор.НЕТ 8017
  • Підлога Маккартні
    Главный результат - это угробить малый и средний бизнес карантином от которого нету толку. Если уже чота вводить то полный лок-даун на месяц!!!
  • Frol Fedoroff
    что решает два дня локдауна, по сравнению с карантином весной. Что дадут эти два дня по сравнению с провалами на протяжении полгода? Только то что добьют остаток малого бизнеса.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини