Дані про 6 підозрюваних у справі про збитий Іраном "Боїнг" цілеспрямовано замовчуються, - Мамедов

Іранська сторона не хоче надавати інформацію про шістьох підозрюваних у справі про катастрофу літака авіакомпанії МАУ рейсу PS 752, збитого ракетою іранських збройних сил 8 січня 2020 року.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив заступник Генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

"Іранська сторона ретельно замовчує цю інформацію. Ще в січні ми просили надати копії процесуальних документів для підтвердження провини. Відповіді немає досі. Цілеспрямовано замовчуються дані про підозрюваних, їхні анкетні дані, повноваження і обов'язки, міра причетності і рівень відповідальності кожного", - розповів Мамедов.

При цьому він підкреслив, що міжнародне право зобов'язує кожну державу надавати якнайповнішу інформацію один одному в рамках кримінального провадження.

Повний текст інтерв'ю з Гюндуз Мамедовим читайте за посиланням.

Також читайте: Подальші переговори з Іраном залежатимуть від даних у технічному звіті про катастрофу літака МАУ, - Єнін

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: У шести містах Канади відбулися мітинги з вимогою розслідувати катастрофу літака МАУ в Ірані

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.