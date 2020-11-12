Щоб обрати спосіб лікування COVID-19, треба зробити шість аналізів крові, - завідувачка інфекційного відділення Гук
Про це сказала в інтерв'ю Укрінформу лікарка-пульмонолог, завідувачка інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук, передає Цензор.НЕТ.
"Щоб визначитися, як лікувати пацієнта з ковідом, важливі три обставини. Перше - висота температури і її керованість (особливо після 5-7 дня захворювання). Друге - сатурація, вона повинна бути не нижче 94%. Третє - 6 аналізів крові (загальний , СРБ (ц-реактивний) білок кількісно, D-димер, прокальцитонін і феритин, ЛДГ). З урахуванням цих трьох компонентів визначається обсяг лікування", - розповіла Гук.
За її словами, на 5-7 день від початку перших симптомів (ломота, температура) не слід збивати температуру до 38,5, якщо немає супутніх ускладнювальних чинників (судомний синдром тощо).