Епідпоріг щодо грипу та ГРВІ перевищено в п'яти областях, - Ляшко

Епідемічний поріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в п'яти областях: Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській і Черкаській, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в четвер.

"За даними епідеміологічного нагляду в Україні не виявлено циркуляції вірусів грипу. За минулий тиждень на ГРВІ захворіло близько 170 тис. осіб, 30% з них - діти. У більшості регіонів епідпроцесу з грипу та ГРВІ перебуває на неепідемічному рівні. У Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській і Черкаській областях зареєстрований найнижчий рівень перевищення епідпорогу", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Ляшка, з початку епідсезону проти грипу вакциновано 50,143 тис. осіб, в тому числі 20 тис. за останній тиждень.

"З понеділка МОЗ направило в регіони перші поставки вакцини проти грипу, закупленої за кошти держбюджету, в кількості 40 тис. доз. Сьогодні остання область отримає свою вакцину. Вакцина буде використовуватися для імунопрофілактики медпрацівників, які надають допомогу при COVID-19, а також працівників "екстренки", - додав заступник міністра.

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