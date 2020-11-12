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Епідпоріг щодо грипу та ГРВІ перевищено в п'яти областях, - Ляшко

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Епідпоріг щодо грипу та ГРВІ перевищено в п'яти областях, - Ляшко
Епідемічний поріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в п'яти областях: Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській і Черкаській, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в четвер.

"За даними епідеміологічного нагляду в Україні не виявлено циркуляції вірусів грипу. За минулий тиждень на ГРВІ захворіло близько 170 тис. осіб, 30% з них - діти. У більшості регіонів епідпроцесу з грипу та ГРВІ перебуває на неепідемічному рівні. У Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській і Черкаській областях зареєстрований найнижчий рівень перевищення епідпорогу", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Ляшка, з початку епідсезону проти грипу вакциновано 50,143 тис. осіб, в тому числі 20 тис. за останній тиждень.

"З понеділка МОЗ направило в регіони перші поставки вакцини проти грипу, закупленої за кошти держбюджету, в кількості 40 тис. доз. Сьогодні остання область отримає свою вакцину. Вакцина буде використовуватися для імунопрофілактики медпрацівників, які надають допомогу при COVID-19, а також працівників "екстренки", - додав заступник міністра.

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Топ коментарі

  • Омерзительный
    Ну как обычно. "Моим знакомым сказали, бла-бла-бла". Брехня априори. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3691
  • Серый Вовк
    Нет ,корона гибнет от коньяка ,мной этот факт проверен на себе опытным путём ,температурил полдня,потом стакан коньяка и ведро горячего чая с малиной и мёдом и так на протяжении пяти дней ,остаётся только заложенность носа примерно на месяц ,пользуйтесь ВСЕ..
  • Омерзительный
    Уже болел и знаю. Есть еще аргументы? Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5675
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