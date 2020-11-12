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В Україні має бути суто президентська форма правління, - Веніславський

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В Україні має бути суто президентська форма правління, - Веніславський
Ментально й історично українці потребують лідера, а значить, повинна бути сильна влада, сильний президент.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив представник президента в КС, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент все-таки повинен бути главою виконавчої влади, тому що зараз у нас виходить певний дуалізм, бо є прем'єр, який має досить широкі повноваження, але є і президент, який також має ці повноваження в сфері виконавчої влади, у сфері нацбезпеки, оборони і зовнішніх відносин. І тому ось цей дуалізм не завжди забезпечує ефективне функціонування держави", - зазначив Веніславський.

На думку представників президента в КС, ментально й історично українці потребують лідера, а значить, повинна бути сильна влада, сильний президент.

"Я думаю, що буду це рекомендувати, а як буде сприйнято або не сприйнято, будемо дивитися", - додав Веніславський.

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При цьому він пояснив, що є противником чисто парламентської форми правління через те, що в Україні "немає класичних, ідеологічних партій", а без них "парламентаризм неможливий".

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Топ коментарі

  • Андрій Васильович
    щото этого петушка совсем понесло. зализал анус зенелоху до блеска
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Украина вам вениславским-зеленским ничего не должна.
  • Olia Prokofieva
    В Америке двухпалатная система + Президент И все это, что бы не было именно узурпации власти со стороны президента А нашим деятелям, тем которые из грязи в князи, лавры путина покоя не дают
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