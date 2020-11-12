Рейтинг партій: "СН" - 22,7%, ОПЗЖ - 17,1%, "ЄС" - 15,4%, "Батьківщина" - 8%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Чотири політичні партії подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 листопада 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"Результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" на початку листопада показали, що у парламентському рейтингу лідером є партія "Слуга народу", яку готову підтримати 22,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. За партію "Опозиційну платформа – За життя" готові віддати голоси 17,1%, партію "Європейська солідарність" – 15,4%, "Батьківщина" - 8,0%, "За майбутнє" – 4,5%, партію "Сила і честь" – 4,3%, Радикальну партію Ляшка – 4,3%, УДАР Віталія Кличка – 3,7%, "Голос" – 3,6%, партію "Свобода" – 3,5%, партію Шарія – 3,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 3,1%. Рейтинг інших політичних сил – менше 3%", - зазначають автори дослідження.

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"Партія "Слуга народу" зберігає сильні позиції в південних регіонах. "Опозиційна платформа – За життя" має перевагу у південно-східних, "Батьківщина" – центрально-західних, "Європейська солідарність" у західних та у Києві, "За майбутнє" – у західних. За партії "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Голос" та партію Шарія частіше голосують мешканці міст. Водночас, партії "Батьківщина", "За майбутнє", Радикальна партія Ляшка мають вищу підтримку серед мешканців сільських територій. У партії "Слуга народу" електорат відносно рівномірно розподілений за типом поселення", - додали соціологи.





Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 листопада 2020 р.